Concert Hommage à Paco Ibañez Chansons & guitare espagnoles La Rochelle

Concert Hommage à Paco Ibañez Chansons & guitare espagnoles La Rochelle lundi 18 août 2025.

Concert Hommage à Paco Ibañez Chansons & guitare espagnoles

Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-08-18 21:00:00

2025-08-18

Laissez-vous emporter dans un voyage poétique et poignant grâce à la voix puissante et la guitare virtuose d’Eddy Maucourt qui chantera les plus belles chansons de Paco Ibañez au sein de la magnifique acoustique de l’église. Une expérience à ne pas rater.

Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 68 46 92

English : Concert Hommage à Paco Ibañez Chansons & guitare espagnoles

Let Eddy Maucourt’s powerful voice and virtuoso guitar take you on a poetic and poignant journey, as he sings Paco Ibañez’s most beautiful songs in the magnificent acoustics of the church. An experience not to be missed.

German : Konzert Hommage à Paco Ibañez Chansons & guitare espagnoles

Lassen Sie sich von der kraftvollen Stimme und der virtuosen Gitarre von Eddy Maucourt, der die schönsten Lieder von Paco Ibañez in der wunderbaren Akustik der Kirche singen wird, auf eine poetische und ergreifende Reise mitnehmen. Ein Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten.

Italiano :

Lasciatevi trasportare in un viaggio poetico e struggente dalla voce potente e dalla chitarra virtuosa di Eddy Maucourt, che canterà le più belle canzoni di Paco Ibañez nella magnifica acustica della chiesa. Un’esperienza da non perdere.

Espanol : Concierto Hommage à Paco Ibañez Chansons & guitare espagnoles

Déjese llevar en un viaje poético y conmovedor por la poderosa voz y la virtuosa guitarra de Eddy Maucourt, que cantará las más bellas canciones de Paco Ibáñez en la magnífica acústica de la iglesia. Una experiencia que no debe perderse.

