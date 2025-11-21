Concert hommage à Sidney Bechet et à la musique klezmer Le Mémorial de Caen Caen
Considéré comme l’un des plus grands clarinettistes, David KRAKAUER est salué internationalement comme un innovateur clé dans la musique klezmer moderne tout autant qu’une voix majeure de la musique classique et du jazz. À l’occasion de ce concert, il présentera un programme inédit dans lequel Sidney Bechet, Benny Goodman, le swing des afro-américains des années 40 côtoieront la musique klezmer des juifs d’Europe de l’est.
Concert organisé en partenariat avec le CRÉDIT AGRICOLE NORMANDIE et avec le soutien du festival JAZZ SOUS LES POMMIERS .
Le Mémorial de Caen Esplanade Général Eisenhower Caen 14050 Calvados Normandie +33 2 31 06 06 45
English : Concert hommage à Sidney Bechet et à la musique klezmer
Considered one of the world?s greatest clarinettists, David KRAKAUER is hailed internationally as a key innovator in modern klezmer music as well as a major voice in classical music and jazz.
German : Concert hommage à Sidney Bechet et à la musique klezmer
David KRAKAUER gilt als einer der größten Klarinettisten und wird international als wichtiger Erneuerer der modernen Klezmer-Musik sowie als wichtige Stimme der klassischen Musik und des Jazz gefeiert.
Italiano :
Considerato uno dei più grandi clarinettisti del mondo, David KRAKAUER è acclamato a livello internazionale come uno dei principali innovatori della moderna musica klezmer, nonché una voce importante nella musica classica e nel jazz.
Espanol :
Considerado uno de los mejores clarinetistas del mundo, David KRAKAUER es aclamado internacionalmente como un innovador clave en la música klezmer moderna, así como una voz importante en la música clásica y el jazz.
