Concert Hommage à Sinatra Nant

Concert Hommage à Sinatra Nant mardi 5 août 2025.

Concert Hommage à Sinatra

Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-05

Le chanteur, Gabriel Marini propose une soirée hommage à Franck Sinatra.

L’hommage à Sinatra est un projet écrit en 2013 par Gabriel Marini auteur, compositeur interprète. Le spectacle, composé de 4 à 7 musiciens, est digne d’un Show à l’Américaine et rend hommage à la carrière du grand crooner Frank Sinatra à travers une vingtaine de titres.

Fort d’un long parcours professionnel comptant une centaine de concert par an, Gabriel s’exprime depuis 2013 sur scène aux quatre coins de France et d’Europe en interprétant les plus grands succès de Frank The Voice Sinatra, pour le plus grand plaisir et la satisfaction d’un public connaisseur et conquis.

A 21h30, place du Claux .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 25 12

English :

Singer Gabriel Marini offers an evening tribute to Franck Sinatra.

German :

Der Sänger, Gabriel Marini schlägt einen Abend als Hommage an Franck Sinatra vor.

Italiano :

Il cantante Gabriel Marini offre una serata tributo a Franck Sinatra.

Espanol :

El cantante Gabriel Marini ofrece una velada homenaje a Franck Sinatra.

