Concert Hommage à Soïg Sibéril Théâtre de poche Saint-Brieuc

Théâtre de poche 6 Rue de la Tullaye Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Un concert intime et puissant, où la musique celtique devient chant du cœur et des racines. Soïg Sibéril continue d’inspirer ces virtuoses qui font vibrer cordes et âmes. Jean-Felix Lalanne et Tony McManus le connaissent depuis longtemps et ont souvent joué ensemble. Ils ont le même goût prononcé pour les climats harmoniques et rythmiques et bien sûr la musique celtique.

A travers ce duo, Jean-Félix et Tony souhaitent rendre hommage à leur ami Soïg, à sa musique d’âme et de corps qui les a tellement inspirée et qu’ils aiment jouer encore et toujours, célébrant ses compositions uniques. .

