[Concert] Hommage Anne Sylvestre L’Inattendu Dieppe

[Concert] Hommage Anne Sylvestre

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

concert en hommage d’Anne Sylvestre, aux mots, aux oiseaux, à la vie.

Deux voix et une guitare.

Tarif libre (10€ conseillé).

Restauration et bar à partir de 19h.

Sur réservation. .

L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 10 83 linattendu.2@ecomail.fr

English : [Concert] Hommage Anne Sylvestre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Concert] Hommage Anne Sylvestre Dieppe a été mis à jour le 2025-11-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie