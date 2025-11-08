[Concert] Hommage Anne Sylvestre L’Inattendu Dieppe
[Concert] Hommage Anne Sylvestre
L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-11-08 20:00:00
concert en hommage d’Anne Sylvestre, aux mots, aux oiseaux, à la vie.
Deux voix et une guitare.
Tarif libre (10€ conseillé).
Restauration et bar à partir de 19h.
Sur réservation. .
L’Inattendu / Atelier 13 Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 10 83 linattendu.2@ecomail.fr
