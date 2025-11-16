Concert hommage au Dr Albert Schweitzer Munster

Concert hommage au Dr Albert Schweitzer

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16 18:30:00

Date(s) :

2025-11-16

L’année 2025 fête les 150 ans de la naissance d’un grand Homme le Docteur Albert Schweitzer. Chaque événement le célébrant est l’occasion de redécouvrir son œuvre, ses passions, ses aspirations, sa philosophie de vie.

En 1955, La Grégoria avait organisé un grand concours d’orchestres d’accordéons pour soutenir l’œuvre du Docteur Schweitzer à Lambaréné au Gabon quarante ensembles de France et d’Europe s’étaient rencontrés à Munster, pour concourir à la coupe d’Alsace Albert Schweitzer. 10 000 spectateurs étaient présents dans les rues de Munster pour applaudir le grand défilé.

70 ans plus tard, en mémoire de cet événement, la société d’accordéons La Grégoria s’associe aux orchestres de Sainte-Croix en Plaine et de Kaysersberg pour donner un concert de musique classique, avec plusieurs pièces de J.S. Bach, compositeur cher au Dr Schweitzer. L’Union chorale de Soultzeren se joindra à ce concert hommage en interprétant des chants spirituels invitant au respect de la vie et à la paix.

Un vibrant moment musical, à la mémoire du Dr Albert Schweitzer. .

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 21 27 94 werey.fernand@orange.fr

