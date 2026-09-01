Informations pratiques

Munster

Concert hommage au Dr Albert Schweitzer

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Chanteval, chorale multi facettes de Munster, a répondu avec enthousiasme à la proposition de la Maison Schweitzer de Gunsbach de commémorer comme chaque année le décès d’Albert Schweitzer par un concert.

« Chanteval chante l’Afrique et la Paix »

Chanteval, chorale multi facettes de Munster, a répondu avec enthousiasme à la proposition de la Maison Schweitzer de Gunsbach de commémorer comme chaque année le décès d’Albert Schweitzer par un concert.

En hommage à Albert Schweitzer et à des thèmes qui l’ont fait vibrer tout au long de sa vie, ce concert proposera un programme composé de chants africains, de chants autour de la paix et de pièces d’orgue.

Et, Chanteval étant très attachée à ce moment de communion entre le chœur et le public, quelques chants participatifs inviteront les auditeurs à joindre leurs voix à celles des choristes.

Agnès Keller assurera la direction de ce programme porteur d’émotions musicales variées.

Cheffe de chœur, pianiste et flûtiste, elle intervient régulièrement au sein de séminaires ou de formations en proposant le chant comme lien artistique avec soi et avec les autres.

Ce concert-hommage est donné au profit de la Maison Albert Schweitzer de Gunsbach.

Renseignements au 03 89 77 31 42 (Maison Schweitzer) et : chorale@chanteval.fr

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place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 42

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English :

Chanteval, a multifaceted choir from Munster, enthusiastically accepted the proposal from the Maison Schweitzer in Gunsbach to commemorate Albert Schweitzer’s death with a concert, as it does every year.

L’événement Concert hommage au Dr Albert Schweitzer Munster a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme de la vallée de Munster