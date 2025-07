Concert hommage aux Beatles Route de Forcalquier Banon

Concert hommage aux Beatles Route de Forcalquier Banon dimanche 3 août 2025.

Concert hommage aux Beatles

Route de Forcalquier Halte randonneurs de Banon Banon Alpes-de-Haute-Provence

Début : Dimanche 2025-08-03 20:00:00

fin : 2025-08-03 23:00:00

2025-08-03

Concert en plein air, avec buvette et restauration. « Get the Beatles back », c’est 4 musiciens et près de 2 heures de concert, pour un hommage fidèle et festif aux célèbres Beatles.

Route de Forcalquier Halte randonneurs de Banon Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 05 15 25 getthebeatlesback@gmail.com

English :

Open-air concert, with refreshments and catering. « Get the Beatles back » is 4 musicians and almost 2 hours of live music, for a faithful and festive tribute to the famous Beatles.

German :

Open-Air-Konzert mit Imbiss und Getränken. « Get the Beatles back », das sind 4 Musiker und fast 2 Stunden Konzert, für eine treue und festliche Hommage an die berühmten Beatles.

Italiano :

Concerto all’aperto, con rinfresco e cibo. « Get the Beatles back » è composto da 4 musicisti e quasi 2 ore di musica dal vivo, un omaggio fedele e festoso ai famosi Beatles.

Espanol :

Concierto al aire libre, con refrescos y comida. « Get the Beatles back » son 4 músicos y casi 2 horas de música en directo, un homenaje fiel y festivo a los famosos Beatles.

