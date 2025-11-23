Tribute to Pink Floyd Salle La Pléiade Étaules
Tribute to Pink Floyd
Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date :
Début : 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Moon Floyd vous propose un voyage sonore dans l’univers de Pink Floyd.
+33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
Moon Floyd takes you on a sonic journey through the world of Pink Floyd.
German :
Moon Floyd bietet Ihnen eine Klangreise in die Welt von Pink Floyd.
Italiano :
Moon Floyd vi porta in un viaggio sonoro attraverso il mondo dei Pink Floyd.
Espanol :
Moon Floyd te lleva en un viaje sonoro a través del mundo de Pink Floyd.
