Tribute to Pink Floyd Salle La Pléiade Étaules

Tribute to Pink Floyd

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Moon Floyd vous propose un voyage sonore dans l’univers de Pink Floyd.

Salle La Pléiade 35 chemin de Sable Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Moon Floyd takes you on a sonic journey through the world of Pink Floyd.

German :

Moon Floyd bietet Ihnen eine Klangreise in die Welt von Pink Floyd.

Italiano :

Moon Floyd vi porta in un viaggio sonoro attraverso il mondo dei Pink Floyd.

Espanol :

Moon Floyd te lleva en un viaje sonoro a través del mundo de Pink Floyd.

L’événement Tribute to Pink Floyd Étaules a été mis à jour le 2025-10-09 par Mairie d’Etaules