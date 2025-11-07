Concert hommage Disney à Lyon Salle Paul Garcin Lyon Vendredi 7 novembre, 19h00, 21h00 Payant sur réservation

**Après un triomphe à Clermont-Ferrand, Nice, Belfort et Toulouse…**

Concert Princesses débarque à Lyon pour une expérience féerique inoubliable !

Plongez dans la magie des plus belles chansons de vos princesses préférées : **Le Bleu Lumière, Libérée, Délivrée, Ce rêve bleu, Partir là-bas… et bien d’autres**, interprétées en live par des artistes talentueuses, accompagnées au piano.

Laissez-vous émerveiller par une projection sur écran géant, sublimée par des visuels enchanteurs qui vous transporteront au cœur de vos films d’animation favoris.

Un moment hors du temps, à vivre en famille ou entre amis !

**Tout public | 70 minutes de pure magie**

**Ce qu’en dit la presse**

La Montagne : « Laurie a fait vibrer petits et grands en interprétant ces grands classiques Disney ».

L’Est Républicain : « un spectacle magique et étincellant. »

Ici Toulouse (france bleu) : « un spectacle enchanteur accompagné de projections immersives. »

https://www.billetweb.fr/concert-princesses-lyon

Salle Paul Garcin impasse Flesselles 69001 Lyon Lyon 1er Arrondissement Lyon 69001 Métropole de Lyon