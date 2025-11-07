Concert hommage Disney à Lyon – Salle Paul Garcin Lyon
Concert hommage Disney à Lyon – Salle Paul Garcin Lyon vendredi 7 novembre 2025.
Plongez dans la magie des plus belles chansons de vos princesses préférées : Le Bleu Lumière, Libérée, Délivrée, Ce rêve bleu, Partir là-bas… et bien d’autres…
**Après un triomphe à Clermont-Ferrand, Nice, Belfort et Toulouse…**
Concert Princesses débarque à Lyon pour une expérience féerique inoubliable !
Plongez dans la magie des plus belles chansons de vos princesses préférées : **Le Bleu Lumière, Libérée, Délivrée, Ce rêve bleu, Partir là-bas… et bien d’autres**, interprétées en live par des artistes talentueuses, accompagnées au piano.
Laissez-vous émerveiller par une projection sur écran géant, sublimée par des visuels enchanteurs qui vous transporteront au cœur de vos films d’animation favoris.
Un moment hors du temps, à vivre en famille ou entre amis !
**Tout public | 70 minutes de pure magie**
**Ce qu’en dit la presse**
La Montagne : « Laurie a fait vibrer petits et grands en interprétant ces grands classiques Disney ».
L’Est Républicain : « un spectacle magique et étincellant. »
Ici Toulouse (france bleu) : « un spectacle enchanteur accompagné de projections immersives. »
https://www.billetweb.fr/concert-princesses-lyon
Salle Paul Garcin impasse Flesselles 69001 Lyon Lyon 1er Arrondissement Lyon 69001 Métropole de Lyon