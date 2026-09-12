Informations pratiques

Perros-Guirec

Concert hommage I MESSAGERI Église Saint-Jacques

Église St Jacques Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

VOIX ET MUSIQUE DE CORSE !

Le groupe fondé par les frères ANDREANI en 1996, est aujourd’hui incontournable dans le paysage musical Corse.

Fort de leurs cinq albums et leurs nombreux concerts donnés aux quatre coins de l’Europe, I MESSAGERI n’a cessé de porter leurs chants aux textes fort, et ce devant un public de plus en plus nombreux au fil des années.

Fabrice et Jean-Michel ANDREANI, entourés de musiciens de renom, chantent une Corse contemporaine, profondément ancrée dans ses racines, mais toujours soucieux de garder un regard tourné vers l’avenir.

Entre musique traditionnelle et rythmes actuels, I MESSAGERI flirte avec la world pour une musique sans frontière, où la Corse lie les hommes. Au fil des chants, les voix et les mélodies se tressent, s’envolent, touchent la nef d’une église aux couleurs d’encens, le plafond illuminé d’un théâtre, le ciel étoilé d’une place de village, et reviennent comme un refrain, déjà adopté pour accompagner le long des jours.

Billetterie et informations https://www.imessageri.co/event-details/perros-guirec

Téléphone 04 87 33 97 10

Une billetterie sera également ouverte sur place le jour du concert à partir de 18H30. .

Église St Jacques Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 4 87 33 97 10

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English :

L’événement Concert hommage I MESSAGERI Église Saint-Jacques Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Perros-Guirec