Concert hommage les Vieilles Canailles – Place de l’Hôtel de ville Rombas, 21 juin 2025 20:00, Rombas.

Moselle

Concert hommage les Vieilles Canailles Place de l’Hôtel de ville Espace culturel Rombas Moselle

Après un premier concert l’hommage aux « Vieilles Canailles » sera de retour pour une date exclusive à l’Espace Culturel de Rombas, samedi 21 juin.

Un concert haut en couleurs avec 26 musiciens sur scène menés de main de maître par Stéphane Boltz, maire de Clouange. Durant 2h30, ils dévoileront les répertoires de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc.Tout public

Place de l’Hôtel de ville Espace culturel

Rombas 57120 Moselle Grand Est +33 3 87 67 86 30 billetterie@rombas.com

English :

After a first concert, the « Vieilles Canailles » tribute will be back for an exclusive date at the Espace Culturel in Rombas, on Saturday June 21.

A colorful concert with 26 musicians on stage, masterfully led by Stéphane Boltz, mayor of Clouange. Over the course of 2.5 hours, they’ll unveil the repertoires of Johnny Hallyday, Eddie Mitchell and Jacques Dutronc.

German :

Nach einem ersten Konzert wird die Hommage an die « Vieilles Canailles » am Samstag, dem 21. Juni, für ein exklusives Datum im Espace Culturel in Rombas zurückkehren.

Ein farbenfrohes Konzert mit 26 Musikern auf der Bühne, die von Stéphane Boltz, dem Bürgermeister von Clouange, geleitet werden. Während zweieinhalb Stunden werden sie das Repertoire von Johnny Hallyday, Eddie Mitchell und Jacques Dutronc enthüllen.

Italiano :

Dopo un primo concerto, l’omaggio a « Les Vieilles Canailles » torna per una data esclusiva all’Espace Culturel di Rombas sabato 21 giugno.

Un concerto colorato con 26 musicisti sul palco, magistralmente guidati da Stéphane Boltz, sindaco di Clouange. Nel corso di due ore e mezza, eseguiranno brani di Johnny Hallyday, Eddie Mitchell e Jacques Dutronc.

Espanol :

Tras un primer concierto, el homenaje a « Les Vieilles Canailles » volverá para una cita exclusiva en el Espace Culturel de Rombas el sábado 21 de junio.

Un concierto lleno de color con 26 músicos en escena, magistralmente dirigidos por Stéphane Boltz, Alcalde de Clouange. A lo largo de 2 horas y media, interpretarán canciones de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell y Jacques Dutronc.

