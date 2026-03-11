Concert Hommage Saint-Michel-de-Double

Concert Hommage Eglise Saint-Michel-de-Double 2026-04-25

Concert Hommage Saint-Michel-de-Double samedi 25 avril 2026.

Concert Hommage

Eglise Saint-Michel-de-Double Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Concert avec le Chœur Paratge ouvert à tous à 18h, église.
En hommage à Daniel Tournier.
Bénéfices au profit de la Fondation Institut Bergonié .
Tél 06 10 24 81 96. Musica au Molin   .

Eglise Saint-Michel-de-Double 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 24 81 96  musicaaumolin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Hommage

L’événement Concert Hommage Saint-Michel-de-Double a été mis à jour le 2026-03-06 par Vallée de l’Isle en Périgord