Concert Hommage

Eglise Saint-Michel-de-Double Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Concert avec le Chœur Paratge ouvert à tous à 18h, église.

En hommage à Daniel Tournier.

Bénéfices au profit de la Fondation Institut Bergonié .

Tél 06 10 24 81 96. Musica au Molin .

Eglise Saint-Michel-de-Double 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 24 81 96 musicaaumolin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Hommage

L’événement Concert Hommage Saint-Michel-de-Double a été mis à jour le 2026-03-06 par Vallée de l’Isle en Périgord