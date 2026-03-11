Concert Hommage Saint-Michel-de-Double
Concert Hommage Saint-Michel-de-Double samedi 25 avril 2026.
Concert Hommage
Eglise Saint-Michel-de-Double Dordogne
Concert avec le Chœur Paratge ouvert à tous à 18h, église.
En hommage à Daniel Tournier.
Bénéfices au profit de la Fondation Institut Bergonié .
Tél 06 10 24 81 96. Musica au Molin .
Eglise Saint-Michel-de-Double 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 24 81 96 musicaaumolin@orange.fr
