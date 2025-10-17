Concert Hommages à Edith Piaf et Dalida Salle Entre-Fêtes Garchizy
Concert Hommages à Edith Piaf et Dalida Salle Entre-Fêtes Garchizy vendredi 17 octobre 2025.
Concert Hommages à Edith Piaf et Dalida
Salle Entre-Fêtes Avenue de la République Garchizy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17 23:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Le vendredi 17 octobre, le service Culturel de la mairie de Garchizy vous a programmé une soirée avec la talentueuse chanteuse Virginie COCHEZ qui rendra hommage à Edith Piaf et Dalida.
Cette artiste sillonne la France ainsi que certains pays francophones depuis plusieurs années. Elle sait faire vibrer son public avec les tubes qu’elle interprète à merveille.
Alors, n’hésitez pas à vous laisser emporter par le récital de Virginie COCHEZ le vendredi 17 octobre à la salle Entre-Fêtes de Garchizy.
Présentation Avec une voix grave et émouvante rappelant Édith Piaf, Virginie Cochez fait revivre, le temps d’un instant, toute l’intensité de “La Môme”. À travers ce moment de pure émotion, elle rend également hommage à la légendaire Dalida pour une plongée poignante et nostalgique dans l’univers de ces grandes figures de la chanson française. .
Salle Entre-Fêtes Avenue de la République Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 31 mairie.garchizy@wanadoo.fr
English : Concert Hommages à Edith Piaf et Dalida
German : Concert Hommages à Edith Piaf et Dalida
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Hommages à Edith Piaf et Dalida Garchizy a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Nevers