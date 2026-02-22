Concert HOMO SAPIENS CANTOR Salle du Cercle de Brocas Brocas
Salle du Cercle de Brocas 619 rue des forgerons Brocas Landes
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Homo Sapiens Cantor, l’homme qui pense et qui chante. Des textes parlés, chantés ou improvisés, accompagnés à la guitare. Un spectacle où l’humour, parfois noir, pousse à la réflexion.
Soirée repas concert organisée dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Cœur Haute Lande, en partenariat avec le Cercle des Travailleurs de Brocas
Restauration sur place à partir de 18h Repas fait maison
Réservation obligatoire jusqu’au 10 mars
05 58 51 42 41 ou brocas.cercle@laposte.net .
