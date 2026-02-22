Concert HOMO SAPIENS CANTOR Salle du Cercle de Brocas Brocas

Concert HOMO SAPIENS CANTOR

Salle du Cercle de Brocas 619 rue des forgerons Brocas Landes

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Homo Sapiens Cantor, l’homme qui pense et qui chante. Des textes parlés, chantés ou improvisés, accompagnés à la guitare. Un spectacle où l’humour, parfois noir, pousse à la réflexion.

Soirée repas concert organisée dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Cœur Haute Lande, en partenariat avec le Cercle des Travailleurs de Brocas

Restauration sur place à partir de 18h Repas fait maison

Réservation obligatoire jusqu’au 10 mars

05 58 51 42 41 ou brocas.cercle@laposte.net .

Salle du Cercle de Brocas 619 rue des forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

