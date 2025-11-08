Concert Honel’s Band Villé
Concert Honel’s Band Villé samedi 8 novembre 2025.
Concert Honel’s Band
rue de Bassemberg Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Concert
Honel’s Band
Big Band (Jazz, blues, rock…) .
rue de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 33 23 40 mediathequevalleedeville@alsace.eu
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Honel’s Band Villé a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé