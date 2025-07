Concert Honey Bloom Lanvéoc

Concert Honey Bloom Lanvéoc vendredi 8 août 2025.

Concert Honey Bloom

20 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-08 23:30:00

Date(s) :

2025-08-08

« Honey & Bloom » est un voyage musical, culturel et linguistique. Une guitare et 2 voix sont misent au service de chansons, tantôt douces tantôt dansantes, qui invite à la cohésion et à la mixité. Espagnol, Allemand, Anglais et Français sont les langues dans lesquelles les 2 musicien.xe aiment chanter pour vous faire découvrir des compos ainsi que des reprises de chansons populaires d’Europe et d’Amérique Latine. .

20 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 30 02 46 74

