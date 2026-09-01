Concert Honneur aux dames Bourbonne-les-Bains
vendredi 11 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Concert Honneur aux dames
Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Tout public
Concert Honneur aux dames , avec au chant Josée Billard et Olivier Durupt, à la guitare Olivier Durupt et à l’accordéon Angélique Laporte.
Nous rendons hommage aux grandes dames de la chanson, autrices, compositrices ou interprètes ainsi qu’aux hommes qui ont chanté les femmes.
Notre but est de faire revivivre la mémoire de ces chansons du patrimoine et de faire chanter le public avec nous !
Entrée 12€.
Clocheton. .
Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Concert Honneur aux dames Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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