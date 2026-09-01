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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Concert Honneur aux dames Bourbonne-les-Bains

vendredi 11 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains

Concert Honneur aux dames Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
Salle du Clocheton
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Bourbonne-les-Bains

Concert Honneur aux dames

Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Tout public
Concert Honneur aux dames , avec au chant Josée Billard et Olivier Durupt, à la guitare Olivier Durupt et à l’accordéon Angélique Laporte.
Nous rendons hommage aux grandes dames de la chanson, autrices, compositrices ou interprètes ainsi qu’aux hommes qui ont chanté les femmes.
Notre but est de faire revivivre la mémoire de ces chansons du patrimoine et de faire chanter le public avec nous !
Entrée 12€.
Clocheton.   .

Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71  bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Concert Honneur aux dames Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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