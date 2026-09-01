Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Concert Honneur aux dames

Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Tout public

Concert Honneur aux dames , avec au chant Josée Billard et Olivier Durupt, à la guitare Olivier Durupt et à l’accordéon Angélique Laporte.

Nous rendons hommage aux grandes dames de la chanson, autrices, compositrices ou interprètes ainsi qu’aux hommes qui ont chanté les femmes.

Notre but est de faire revivivre la mémoire de ces chansons du patrimoine et de faire chanter le public avec nous !

Entrée 12€.

Clocheton. .

Salle du Clocheton Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Concert Honneur aux dames Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains