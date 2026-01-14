Concert Hooverphonic

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03 22:00:00

Date(s) :

2026-03-03

Une soirée anniversaire avec l’un des groupes les plus influents de sa génération

Hooverphonic est un groupe belge de musique électronique et pop. Formé en 1995, il est initialement influencé par le trip-hop. Leur style, à la croisée entre Massive Attack, Archive ou Portishead, a évolué pour inclure des éléments de dream pop, de rock alternatif et d’orchestration classique.

En 2000, le trio enregistre The Magnificent Tree, son troisième album studio et le plus emblématique. Porté par l’aura de l’élégante ballade Mad about you, considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du groupe, l’album est double platine et offre à Hooverphonic une réputation internationale.

Vingt-cinq ans après la sortie de celui-ci, le groupe lui redonne un coup de projecteur en effectuant une tournée mondiale. Les trois musiciens seront à Sélestat pour l’une des rares dates nationales. L’occasion pour eux de distiller leur pop élégante, enrichie d’influences orchestrales, véritable écrin pour la voix subjuguante de la chanteuse Geike Anaert.

Ils seront, pour l’occasion, accompagnés d’un quatuor à cordes. De quoi rendre la soirée encore plus spéciale.

Pour tout public. .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 45 45 tanzmatten@ville-selestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An anniversary evening with one of the most influential bands of its generation

L’événement Concert Hooverphonic Sélestat a été mis à jour le 2026-01-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme