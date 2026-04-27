Rosheim

Concert Hop Ti Maal

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 21:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Prépare-toi à voyager sans bouger !

Avec Hop Ti Maal, cap sur un mélange explosif de blues, afro, rock et reggae. Des rythmes chauds, du groove et une énergie communicative qui te donnent direct envie de bouger.

Entre sonorités ensoleillées et vibes puissantes, le groupe t’embarque dans un univers festif et vibrant, où la musique rassemble et fait du bien.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com

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English :

Get ready to travel without moving!

L’événement Concert Hop Ti Maal Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile