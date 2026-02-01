Concert Hope Gospel Rue de l’église Dompierre-sur-Mer
Concert Hope Gospel
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
On se retrouve très prochainement pour un concert 100% Gospel and Soul !
Rue de l’église Eglise de Dompierre-sur-Mer Dompierre-sur-Mer 17139 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine sandrinebaneat@orange.fr
English : Concert Hope Gospel
See you soon for a 100% Gospel and Soul concert!
