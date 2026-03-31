Concert | Hope, guitare classique Rue du Queyla Saint-Félix-de-Villadeix

Informations pratiques

Saint-Félix-de-Villadeix

Concert | Hope, guitare classique

Rue du Queyla Eglise Saint-Félix-de-Villadeix Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 16:00:00

fin : 2026-11-08 17:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Le programme HOPE, imaginé par Gaëlle Solal et Arnaud Thorette, propose un voyage musical où se croisent musique savante, traditions populaires et chansons engagées.

Réservations fortement conseillées. .

Rue du Queyla Eglise Saint-Félix-de-Villadeix 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 83 97 59 foyer.rural.stfelix@gmail.com

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English : Concert | Hope, guitare classique

L’événement Concert | Hope, guitare classique Saint-Félix-de-Villadeix a été mis à jour le 2026-03-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides