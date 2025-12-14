Concert Hor Hor Restaurant des Chalets d’Iraty Larrau

Concert Hor Hor Restaurant des Chalets d’Iraty Larrau lundi 29 décembre 2025.

Restaurant des Chalets d’Iraty D19 Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-29
fin : 2025-12-29

2025-12-29

Le groupe Hor Hor vous invite à Iraty.
Trois femmes de la Soule, amoureuses des mots et de leur musique, de Jean Giono à nos chants basques, d’histoires d’amour et de vie qu’elles sèment aux quatre vents, vous proposent un concert de chants basques. Sur réservation.   .

Restaurant des Chalets d’Iraty D19 Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29  info@chalets-iraty.com

