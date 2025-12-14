Concert Hor Hor Restaurant des Chalets d’Iraty Larrau
Concert Hor Hor Restaurant des Chalets d’Iraty Larrau lundi 29 décembre 2025.
Concert Hor Hor
Restaurant des Chalets d’Iraty D19 Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-29
Le groupe Hor Hor vous invite à Iraty.
Trois femmes de la Soule, amoureuses des mots et de leur musique, de Jean Giono à nos chants basques, d’histoires d’amour et de vie qu’elles sèment aux quatre vents, vous proposent un concert de chants basques. Sur réservation. .
Restaurant des Chalets d’Iraty D19 Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 info@chalets-iraty.com
English :
L’événement Concert Hor Hor Larrau a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque