Concert Hor Hor Restaurant des Chalets d’Iraty Larrau

Concert Hor Hor

Restaurant des Chalets d’Iraty D19 Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29

fin : 2025-12-29

Date(s) :

2025-12-29

Le groupe Hor Hor vous invite à Iraty.

Trois femmes de la Soule, amoureuses des mots et de leur musique, de Jean Giono à nos chants basques, d’histoires d’amour et de vie qu’elles sèment aux quatre vents, vous proposent un concert de chants basques. Sur réservation. .

Restaurant des Chalets d’Iraty D19 Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 info@chalets-iraty.com

English :

L’événement Concert Hor Hor Larrau a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Pays Basque