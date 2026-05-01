Concert Horizons nordiques Église Saint-Pierre-des-Ormes

Saint-Pierre-des-Ormes

Concert Horizons nordiques

Église Le Bourg Saint-Pierre-des-Ormes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Ensemble Vocal du Maine propose son concert Horizons nordiques , une odyssée le long du 66ème parallèle des rivages de la Mer du Nord aux confins de la Mer Baltique.

Direction Boris Bouchevreau Narration Jacques Gouin

Participation au chapeau .

Église Le Bourg Saint-Pierre-des-Ormes 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Concert Horizons nordiques Saint-Pierre-des-Ormes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Maine Saosnois