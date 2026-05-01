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Concert Horizons nordiques Église Saint-Pierre-des-Ormes

Concert Horizons nordiques Église Saint-Pierre-des-Ormes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Église

Adresse : Le Bourg

Ville : 72600 Saint-Pierre-des-Ormes

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Pierre-des-Ormes

Concert Horizons nordiques

Église Le Bourg Saint-Pierre-des-Ormes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’Ensemble Vocal du Maine propose son concert Horizons nordiques , une odyssée le long du 66ème parallèle des rivages de la Mer du Nord aux confins de la Mer Baltique.
Direction Boris Bouchevreau Narration Jacques Gouin
Participation au chapeau   .

Église Le Bourg Saint-Pierre-des-Ormes 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 

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English :

L’événement Concert Horizons nordiques Saint-Pierre-des-Ormes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Maine Saosnois