Concert hors les murs Bourges

Rue René Ménard Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Jeudi 2026-02-12 18:00:00

2026-02-12

Concert hors les murs de la classe de cor du conservatoire

Découvrez les travaux des élèves de la classe de cor du Conservatoire lors de ce concert proposé hors les murs, au Muséum d’Histoire Naturelle.

Les musiciens interpréteront des pièces principalement de répertoire classique, sélectionnées pour mettre en valeur l’élégance et la richesse sonore de l’instrument. .

Rue René Ménard Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 65 37 34

Concert hors les murs by the conservatory horn class

