CONCERT HORS LES MURS David Delabrosse + INTI Rugles

CONCERT HORS LES MURS David Delabrosse + INTI

Salle des fêtes Rugles Eure

Début : 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Dans le cadre de sa programmation hors les murs, Le Silo investit la salle des fêtes de Rugles le vendredi 27 février 2026 pour une soirée de concerts gratuits, placée sous le signe de la convivialité et de la découverte musicale. Entre la chanson sensible et pleine d’humanité de David Delabrosse et l’énergie afro-latine et rock d’INTI, ce rendez-vous ouvert à toutes et tous promet un moment festif et chaleureux, où la musique rassemble et fait vibrer le territoire.

DAVID DELABROSSE

Entre humour, mélancolie et quête d’équilibre, David Delabrosse explore notre époque avec finesse. Accompagné par Denis Piednoir, il propose des chansons lumineuses et sensibles, dans lesquelles chacun peut se reconnaître.

INTI

INTI réunit sept musiciens passionnés qui mêlent racines afro-latines, soul, rocksteady et énergie rock. Groupe indépendant et électron libre, ils ont écumé les scènes aux côtés de références comme Fishbone. Influencés par la Fania, The Clash, Zappa ou Kassav, leurs titres en espagnol portent des messages engagés et une énergie taillée pour faire danser les foules.

Ouverture des portes à 19h30, premier concert à 20h30.

Restauration sur place proposée par le Comité des fêtes de Rugles

Assiette anglaise 12 €Repas sur réservation 06 48 73 95 8706 25 62 19 19 .

Salle des fêtes Rugles 27250 Eure Normandie

