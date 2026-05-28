Briantes

Concert Hors Les Murs du Nohant Festival Chopin

Vaudouan Briantes Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Dans le cadre du Nohant Festival Chopin, la commune de Briantes recevra un concert en la chapelle de Vaudouan.

Concert hors les murs proposé par le Nohant Festival Chopin. C’est l’occasion pour de nouveaux publics de découvrir de jeunes talents qui partagent leur passion à travers des masterclasses, des spectacles ou des concerts pour les publics empêchés. Dans le cadre du Nohant Festival Chopin, la commune de Briantes recevra un concert en la chapelle de Vaudouan. .

Vaudouan Briantes 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 09 06

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English :

As part of the Nohant Festival Chopin, the commune of Briantes will host a concert in the chapel of Vaudouan.

L’événement Concert Hors Les Murs du Nohant Festival Chopin Briantes a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Pays de George Sand