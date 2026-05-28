Mouhers

Concert hors les murs du Nohant Festival Chopin

Archys Mouhers Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert hors les murs dans le cadre du Nohant Festival Chopin.

En 1976, Jean-François Appert et son ami Jacques Simeret découvrent Archys, maison d’enfance du poète Henri de Latouche (1785-1851), qui est alors abandonnée. Ils ont su faire de cette maison des champs du siècle des Lumières, une maison luxueuse et raffinée. Son parc inspiré du Grand Siècle est un ravissement. Le Manoir d’Archys accueillera en récital l’un(e) des jeunes pianistes de l’Académie des Jeunes Talents du Festival. .

Archys Mouhers 36340 Indre Centre-Val de Loire +33 6 10 14 54 48

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English :

Concert outside the walls as part of the Nohant Festival Chopin.

L’événement Concert hors les murs du Nohant Festival Chopin Mouhers a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Pays de George Sand