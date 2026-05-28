Saint-Août

Concert Hors les Murs du Nohant Festival

Sous la halle Saint-Août Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre du Nohant Festival Chopin, la commune de Saint Août recevra un concert sous la halle.

Concert hors les murs proposé par le Nohant Festival Chopin. C’est l’occasion pour de nouveaux publics de découvrir de jeunes talents qui partagent leur passion à travers des masterclasses, des spectacles ou des concerts pour les publics empêchés. Dans le cadre du Nohant Festival Chopin, la commune de Saint Août recevra un concert sous la halle. .

Sous la halle Saint-Août 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64

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English :

Concert outside the walls proposed by the Nohant Festival Chopin.

L’événement Concert Hors les Murs du Nohant Festival Saint-Août a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Pays de George Sand