CONCERT HORS LES MURS JAZZ EN COMMINGES THÉATRE DU CASINO Bagnères-de-Luchon

CONCERT HORS LES MURS JAZZ EN COMMINGES

THÉATRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

MELANCHOLIA musique iconographique.

BIG FAT SWING pour un répertoire festif (Swing, Jazz New Orleans).

Organisé par l’association CLAP dans le cadre du 23ème Festival Jazz en Comminges.

– 1ère partie MELANCHOLIA

David Haudrechy propose aux stagiaires de formation professionnelle de traverser une expérience musicale atypique. Se basant sur ses propres compositions (Initiative H, Endless, Sables Noirs) mais aussi sur le répertoire des compositeurs qui l’ont influencé (Carla Bley, Arvo Pärt, Danny Elfman, Duke Ellington, Lili Boulanger et bien d’autres), l’idée est de construire une suite ou une bande son d’un film imaginaire traversant différentes esthétiques et surtout divers sentiments. Agencement, maillage, transition, drone, ambient, rock épique et émotions au service d’une histoire crée sur le moment.

Les élèves viennent de la 2ème année de formation professionnelle de l’École des musiques vivaces Music’Halle à Toulouse.

Noémie Ritner voix

Zoé Cathala voix

Althaea Sciocca clarinette

Marin Delsol saxophone

Malou Tazzioli saxophone

Paul Garrigues guitare

Mathis Platon guitare

Sole Deffes piano

Sarah Henaff basse

Léo Augier de Moussac basse

Matteo Langlade batterie

Victor Pla batterie,

– 2ème partie BIG FAT SWING

Big Fat Swing est né de la volonté de créer un répertoire festif et dansant autour du Swing et du Jazz New Orleans en redonnant un coup de frais à cette musique populaire intemporelle, diablement dansante et dont l’âme raffole.

Au son des cuivres, des cordes et des chants, les 6 musiciens de Big Fat Swing vous invitent à transpirer aux couleurs du Jazz Hot et vous laisseront à coup sûr le diable au corps !

Maxime Lescure Trompette

Eric Pollet Trombone

Nicolas Goyon Guitare

Laetitia Bonnin Piano

Jack Cockin Contrebasse chant

Réservation en ligne ou billetterie sur place le soir du concert. .

THÉATRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie billetterie@jazzencomminges.com

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English :

MELANCHOLIA iconographic music.

BIG FAT SWING for a festive repertoire (Swing, New Orleans Jazz).

Organized by the CLAP association as part of the 23rd Festival Jazz en Comminges.

L’événement CONCERT HORS LES MURS JAZZ EN COMMINGES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE