CONCERT HORS LES MURS The Songwriters La Source Garouste Breteuil

CONCERT HORS LES MURS The Songwriters

La Source Garouste 1 Rue de la Poultière Breteuil Eure

Début : 2025-09-13 17:30:00

fin : 2025-09-13

Le 13 septembre Le Silo sort de ses murs pour offrir un moment suspendu, dans l’écrin bucolique du Parc de la Source à La Guéroulde. En partenariat avec l’association La Source Garouste, le public est invité à découvrir un concert en plein air, lors de la journée portes ouvertes du lieu.

The Songwriters

Avec leur pop transatlantique élégante et envoûtante, The Songwriters invitent le public à un véritable voyage musical entre rêve et émotion. Inspiré par Fleetwood Mac, Kate Bush, John Mayer ou encore Billie Eilish, le groupe réussit le pari de marier subtilement sonorités acoustiques et modernité électro. Leur dernier EP, A Record Called Love, est une ode magnétique à l’amour, à la douceur et à l’harmonie. Un répertoire sensible et lumineux, à savourer en live, sous les étoiles.

La journée portes ouvertes

À partir de 13h30, le public pourra profiter de l’exposition “Ateliers XXXI La naissance et le vivant”, découvrir des animations artistiques, ateliers créatifs pour petits et grands, et des spectacles jeune public, avant de finir la journée avec le concert des Songwriters. .

La Source Garouste 1 Rue de la Poultière Breteuil 27160 Eure Normandie +33 2 32 60 68 02

