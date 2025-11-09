Concert Hors Saison Musicale Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Concert Hors Saison Musicale Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy dimanche 9 novembre 2025.
Concert Hors Saison Musicale
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2025-11-09 15:30:00
fin : 2025-11-09 15:30:00
2025-11-09
Ballade féminine. Stéphanie Varnerin, soprano, Mathilde Mugot, clavecin. Au programme Dowland, Mozart, Ravel,…
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 hauteloire@horssaisonmusicale.fr
English :
Ballade féminine. Stéphanie Varnerin, soprano, Mathilde Mugot, harpsichord. On the program: Dowland, Mozart, Ravel,…
German :
Ballade für Frauen. Stéphanie Varnerin, Sopran, Mathilde Mugot, Cembalo. Auf dem Programm stehen Dowland, Mozart, Ravel,…
Italiano :
Una ballata per donne. Stéphanie Varnerin, soprano, Mathilde Mugot, clavicembalo. In programma: Dowland, Mozart, Ravel,…
Espanol :
Una balada para mujeres. Stéphanie Varnerin, soprano, Mathilde Mugot, clave. En el programa: Dowland, Mozart, Ravel,…
