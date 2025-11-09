Concert Hors Saison Musicale Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Concert Hors Saison Musicale Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy dimanche 9 novembre 2025.

Concert Hors Saison Musicale

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 15:30:00

fin : 2025-11-09 15:30:00

Date(s) :

2025-11-09

Ballade féminine. Stéphanie Varnerin, soprano, Mathilde Mugot, clavecin. Au programme Dowland, Mozart, Ravel,…

.

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 hauteloire@horssaisonmusicale.fr

English :

Ballade féminine. Stéphanie Varnerin, soprano, Mathilde Mugot, harpsichord. On the program: Dowland, Mozart, Ravel,…

German :

Ballade für Frauen. Stéphanie Varnerin, Sopran, Mathilde Mugot, Cembalo. Auf dem Programm stehen Dowland, Mozart, Ravel,…

Italiano :

Una ballata per donne. Stéphanie Varnerin, soprano, Mathilde Mugot, clavicembalo. In programma: Dowland, Mozart, Ravel,…

Espanol :

Una balada para mujeres. Stéphanie Varnerin, soprano, Mathilde Mugot, clave. En el programa: Dowland, Mozart, Ravel,…

L’événement Concert Hors Saison Musicale Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon