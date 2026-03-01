Concert hortico-musical Par Hélène Koenig Cattenom

Concert hortico-musical Par Hélène Koenig

39 rue des Châteaux Cattenom Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Dans le tempo de la nature, du réveil au coucher, des graines de chansons suivent le quotidien de petites oreilles qui jouent, rêvent, se promènent, racontent des histoires, dansent, chantent…

Sur scène, se succèdent quatre saisons où musiciens jardiniers cultivent notes, instruments, percussions et textures sonores.

Participer à ce concert c’est mettre en mouvement, en pulsations, en vibrations, l’ensemble de son corps. En semant ses petites graines, Hélène propose cette expérience inoubliable aux jeunes enfants et à leurs familles.

Pour les enfants de 18 mois à 4 ans.

39 rue des Châteaux Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 52 84 65 ecvh57@gmail.com

In the tempo of nature, from the moment they wake up to the moment they go to bed, song seeds follow the daily life of little ears that play, dream, walk, tell stories, dance, sing?

Four seasons follow one another on stage, as musician-gardeners cultivate notes, instruments, percussion and sound textures.

To take part in this concert is to set your whole body in motion, pulsing and vibrating. By sowing her little seeds, Hélène offers this unforgettable experience to young children and their families.

For children aged 18 months to 4 years.

