Concert Hot Club The Oyster Brothers et les Funky Dancers

Salle Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 23:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Venez vous plonger dans le swing, le funk, les bayous, la Caraïbe, le vaudou et, par-dessus tout, ces rythmes syncopés qui sont l’essence du jazz.

.

Salle Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 62 64 13 hcmoleron@gmail.com

English :

Come and immerse yourself in swing, funk, bayous, the Caribbean, voodoo and, above all, the syncopated rhythms that are the essence of jazz.

German :

Tauchen Sie ein in Swing, Funk, Bayous, die Karibik, Voodoo und vor allem in die synkopischen Rhythmen, die das Wesen des Jazz ausmachen.

Italiano :

Venite a immergervi nello swing, nel funk, nei bayous, nei Caraibi, nel voodoo e, soprattutto, nei ritmi sincopati che sono l’essenza del jazz.

Espanol :

Venga y sumérjase en el swing, el funk, los bayous, el Caribe, el vudú y, sobre todo, los ritmos sincopados que son la esencia del jazz.

L’événement Concert Hot Club The Oyster Brothers et les Funky Dancers Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes