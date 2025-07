Concert Hot slap à La Mora Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse Honfleur

Concert Hot slap à La Mora Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse Honfleur vendredi 11 juillet 2025.

Concert Hot slap à La Mora

Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse 2 quai de la Jetée de l’Est Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11 21:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Plongez dans l’univers du rockabilly 100 % normand avec ce trio énergique originaire de Rouen. Entre contrebasse, batterie et guitare électrique, Hot Slap transcende les standards des années 50 avec une énergie fraîche, proche du style des Stray Cats, en mêlant reprises mythiques et compositions originales.

Plongez dans l’univers du rockabilly 100 % normand avec ce trio énergique originaire de Rouen. Entre contrebasse, batterie et guitare électrique, Hot Slap transcende les standards des années 50 avec une énergie fraîche, proche du style des Stray Cats, en mêlant reprises mythiques et compositions originales. .

Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse 2 quai de la Jetée de l’Est Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 79 49 15 66 infos@la-mora.org

English : Concert Hot slap à La Mora

Dive into the world of 100% Norman rockabilly with this energetic trio from Rouen. With double bass, drums and electric guitar, Hot?Slap transcends 50s standards with a fresh, Stray Cats-style energy, mixing legendary covers and original compositions.

German : Concert Hot slap à La Mora

Tauchen Sie mit diesem energiegeladenen Trio aus Rouen in die Welt des Rockabilly ein, der zu 100 % aus der Normandie stammt. Zwischen Kontrabass, Schlagzeug und elektrischer Gitarre transzendieren Hot?Slap die Standards der 50er Jahre mit einer frischen Energie, die dem Stil der Stray Cats ähnelt, indem sie mythische Coverversionen und Eigenkompositionen miteinander verbinden.

Italiano :

Tuffatevi nel mondo del rockabilly 100% normanno con questo energico trio di Rouen. Con contrabbasso, batteria e chitarra elettrica, gli Hot?Slap trascendono gli standard degli anni ’50 con una fresca energia in stile Stray Cats, mescolando cover leggendarie a composizioni originali.

Espanol :

Sumérjase en el mundo del rockabilly 100% normando con este enérgico trío de Rouen. Con contrabajo, batería y guitarra eléctrica, Hot Slap trasciende los estándares de los años 50 con una energía fresca al estilo Stray Cats, mezclando versiones legendarias con composiciones originales.

L’événement Concert Hot slap à La Mora Honfleur a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Honfleur-Beuzeville