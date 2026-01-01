Concert Huesca Big Band TARBES Tarbes

Concert Huesca Big Band

TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le Big Band 65 reçoit pour la seconde fois le Big Band d’Huesca dans le cadre du jumelage entre les deux villes, avec le soutien des Mairies de Tarbes et d’Huesca.

Au programme du jazz, encore du jazz et toujours de la bonne humeur et du partage quelle que soit la langue pratiquée !

.

TARBES 4 bis Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big Band 65 plays host for the second time to the Big Band d’Huesca as part of the twinning arrangement between the two towns, with the support of the Tarbes and Huesca town councils.

On the program: jazz, more jazz, and always good humor and sharing, whatever the language!

L’événement Concert Huesca Big Band Tarbes a été mis à jour le 2026-01-15 par OT de Tarbes|CDT65