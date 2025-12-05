Concert Hugo Diaz Quartet Montbéliard

Concert Hugo Diaz Quartet Montbéliard vendredi 5 décembre 2025.

Concert Hugo Diaz Quartet

Auditorium du Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Début : 2025-12-05 20:00:00

2025-12-05

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

C’est avec grand plaisir que le Conservatoire invite le saxophoniste Hugo Diaz, qui fut un de ses talentueux élèves,

et qui revient ici au sein de son actuel quartet.

Après avoir suivi des études supérieures dans les domaines du saxophone, du jazz et de la pédagogie, Hugo Diaz nourrit aujourd’hui son langage de multiples influences où écriture et improvisation font bon ménage.

En 2022, il forme son quartet qui développe un répertoire essentiellement constitué de compositions originales dans une esthétique singulière allant du jazz à une modernité empreinte d’un certain lyrisme. La formation remporte plusieurs prix et a été soutenue par Big bang, pôle jazz en Bourgogne-Franche-Comté.

Avec Hugo Diaz, saxophone soprano / Alexandre Cahen, piano / Vladimir Torres, contrebasse / Louis Cahen, batterie

Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles .

+33 3 81 94 77 80

