CONCERT HUGO KANT Lodève

Square Georges Auric Lodève Hérault

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

Trip hop, electro, jazz, dub, world, classique, Hugo Kant aborde tous ces styles avec un égal bonheur et les fusionne dans une musique métissée riche et généreuse.

Il tourne à travers le monde portant ses musiques au-delà des disques avec virtuosité vers les contrées de l’impro, du feeling et de la fête.

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

Trip hop, electro, jazz, dub, world, classical, Hugo Kant tackles all these styles with equal joy, fusing them into a rich and generous musical mix.

He tours the world, taking his music beyond records and into the realms of improvisation, feeling and celebration.

German :

Trip Hop, Electro, Jazz, Dub, World, Klassik Hugo Kant nimmt sich all dieser Stile mit gleicher Freude an und verschmilzt sie zu einer reichhaltigen und großzügigen Mischmusik.

Er tourt durch die ganze Welt und trägt seine Musik mit Virtuosität über die Platten hinaus in die Gefilde der Improvisation, des Feelings und der Party.

Italiano :

Trip hop, electro, jazz, dub, world, classica, Hugo Kant affronta tutti questi stili con uguale gioia, fondendoli in una fusione musicale ricca e generosa.

Gira il mondo, portando la sua musica al di là dei dischi e nei regni dell’improvvisazione, del sentimento e della celebrazione.

Espanol :

Trip hop, electro, jazz, dub, world, clásica, Hugo Kant aborda todos estos estilos con igual alegría, fusionándolos en una rica y generosa fusión musical.

Recorre el mundo llevando su música más allá de los discos y adentrándose en los reinos de la improvisación, el sentimiento y la celebración.

