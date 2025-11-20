Concert Hugo Meder violon | Arthur Hinnewinkel piano Mulhouse

Concert Hugo Meder violon | Arthur Hinnewinkel piano Mulhouse jeudi 20 novembre 2025.

Concert Hugo Meder violon | Arthur Hinnewinkel piano

1 rue de Metz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20 21:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Quand deux musiciens aussi brillants qu’Hugo Meder et Arthur Hinnewinkel se retrouvent autour de la sonate romantique allemande, on peut s’attendre à un moment de pure grâce. L’un est un violoniste élégant et généreux, salué pour la chaleur de son jeu et sa finesse d’interprétation. L’autre, jeune pianiste habité et déjà remarqué sur les plus grandes scènes, enchante par un toucher d’une rare expressivité.

Ce duo promet une immersion passionnée dans l’univers de Schumann et Schubert. Deux œuvres majeures du premier dont la troublante Sonate n°3 dialogueront avec l’émotion subtile du second. Une rencontre musicale à la fois puissante et intimiste, portée par une vraie complicité de scène.

Enfant du territoire et étoile montante du violon, Hugo Meder revient ici dans une formule plus épurée, où chaque note révèle son intensité. À ses côtés, Arthur Hinnewinkel, tout juste révélé au Concours Reine Elisabeth, confirme son incroyable maturité musicale. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux du romantisme et du jeu sincère. .

1 rue de Metz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 22 19 22 ass.ajam@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Hugo Meder violon | Arthur Hinnewinkel piano Mulhouse a été mis à jour le 2025-08-04 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace