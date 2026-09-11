« Concert Hugo Ostro » – Saison Culturelle 2026 – 2027 Soustons
vendredi 16 avril 2027 · Soustons
Informations pratiques
Soustons
« Concert Hugo Ostro » – Saison Culturelle 2026 – 2027
Place des Arènes Soustons Landes
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-16 21:00:00
fin : 2027-04-16
Date(s) :
2027-04-16
1ère partie Manon Gasseng
Auteur-compositeur-interprète à l’univers sensible et lumineux, Hugo Ostro propose une musique sincère où la chanson française se teinte de sonorités actuelles. Porté par des textes ciselés et une présence scénique généreuse, il invite le public à un voyage musical empreint d’émotion et de poésie.
En première partie, Manon Gasseng ouvrira la soirée avec sa voix singulière et son univers délicat. Une belle rencontre artistique entre deux jeunes talents qui placent l’authenticité et le partage au cœur de leur musique. .
Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
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English : « Concert Hugo Ostro » – Saison Culturelle 2026 – 2027
L’événement « Concert Hugo Ostro » – Saison Culturelle 2026 – 2027 Soustons a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS
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