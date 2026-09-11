Informations pratiques

Soustons

« Concert Hugo Ostro » – Saison Culturelle 2026 – 2027

Place des Arènes Soustons Landes

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-16 21:00:00

fin : 2027-04-16

Date(s) :

2027-04-16

1ère partie Manon Gasseng

Auteur-compositeur-interprète à l’univers sensible et lumineux, Hugo Ostro propose une musique sincère où la chanson française se teinte de sonorités actuelles. Porté par des textes ciselés et une présence scénique généreuse, il invite le public à un voyage musical empreint d’émotion et de poésie.

En première partie, Manon Gasseng ouvrira la soirée avec sa voix singulière et son univers délicat. Une belle rencontre artistique entre deux jeunes talents qui placent l’authenticité et le partage au cœur de leur musique. .

Place des Arènes Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : « Concert Hugo Ostro » – Saison Culturelle 2026 – 2027

L’événement « Concert Hugo Ostro » – Saison Culturelle 2026 – 2027 Soustons a été mis à jour le 2026-09-11 par OTI LAS