Concert Hugues Aufray Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

Concert Hugues Aufray

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

À 96 ans, Hugues Aufray repart en ballade !



Moi, ma vie, c’est de faire de la musique , confie avec simplicité celui qui incarne le folk à la française depuis plus de 60 ans, guitare en bandoulière et chansons tendres en héritage.

English :

At the age of 96, Hugues Aufray is back on the road!



My life is making music, says the man who has been the embodiment of French folk music for over 60 years, with his guitar slung over his shoulder and his legacy of tender songs.

