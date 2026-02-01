Concert Hugues Aufray avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Concert Hugues Aufray avenue du 14 juillet 1789 Montélimar vendredi 13 février 2026.

Concert Hugues Aufray

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 37 – 37 – 67 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :
2026-02-13

Accompagné de ses musiciens, Hugues Aufray (96 ans) vous invite dans un voyage musical empreint d’émotion et de nostalgie.
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20  palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

English :

Accompanied by his musicians, Hugues Aufray (96) invites you on a musical journey full of emotion and nostalgia.

