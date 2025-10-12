Concert humanitaire au bénéfice de Dayalou Passerelle Notre-Dame du Refuge Anglet

Concert humanitaire au bénéfice de Dayalou Passerelle Notre-Dame du Refuge Anglet dimanche 12 octobre 2025.

Concert humanitaire au bénéfice de Dayalou Passerelle

Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Concert des chœurs Medikoak, Errepika, Ubestela et Chœur des Dames, au bénéfice de l’association Dayalou Passerelle, qui finance des actions humanitaires au Népal. .

Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 51 24 10

English : Concert humanitaire au bénéfice de Dayalou Passerelle

German : Concert humanitaire au bénéfice de Dayalou Passerelle

Italiano :

Espanol : Concert humanitaire au bénéfice de Dayalou Passerelle

L’événement Concert humanitaire au bénéfice de Dayalou Passerelle Anglet a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Anglet