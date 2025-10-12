Concert humanitaire au bénéfice de Dayalou Passerelle Notre-Dame du Refuge Anglet
Concert humanitaire au bénéfice de Dayalou Passerelle
Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Concert des chœurs Medikoak, Errepika, Ubestela et Chœur des Dames, au bénéfice de l’association Dayalou Passerelle, qui finance des actions humanitaires au Népal. .
Notre-Dame du Refuge 36 promenade de La Barre Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
