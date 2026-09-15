Informations pratiques

Rouen

Concert humanitaire CHORHUS choeurs et orchestre des hopitaux et université rouen normandie

7 Place Barthélémy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:30:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

entrée libre, sans réservation

concert humanitaire en faveur de l’association médicale euro-libanaise

direction Pierre Déchelotte et Paul Méhaud

solistes L. Bourgeaux, T. Vanduick, O. Suaud

Pavane de Fauré, Gabriel’s Oboe, extraits des contes d’Offenbach, œuvres chorales variées .

7 Place Barthélémy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 44 91 03

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English : Concert humanitaire CHORHUS choeurs et orchestre des hopitaux et université rouen normandie

L’événement Concert humanitaire CHORHUS choeurs et orchestre des hopitaux et université rouen normandie Rouen a été mis à jour le 2026-09-08 par Seine-Maritime Attractivité