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AGENDA · Rouen

Concert humanitaire CHORHUS choeurs et orchestre des hopitaux et université rouen normandie Rouen

vendredi 18 septembre 2026 · Rouen

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
7 Place Barthélémy
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rouen

Concert humanitaire CHORHUS choeurs et orchestre des hopitaux et université rouen normandie

7 Place Barthélémy Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :
2026-09-18

entrée libre, sans réservation
concert humanitaire en faveur de l’association médicale euro-libanaise
direction Pierre Déchelotte et Paul Méhaud
solistes L. Bourgeaux, T. Vanduick, O. Suaud
Pavane de Fauré, Gabriel’s Oboe, extraits des contes d’Offenbach, œuvres chorales variées   .

7 Place Barthélémy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 44 91 03 

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English : Concert humanitaire CHORHUS choeurs et orchestre des hopitaux et université rouen normandie

L’événement Concert humanitaire CHORHUS choeurs et orchestre des hopitaux et université rouen normandie Rouen a été mis à jour le 2026-09-08 par Seine-Maritime Attractivité

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