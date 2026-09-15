Concert humanitaire CHORHUS choeurs et orchestre des hopitaux et université rouen normandie Rouen
vendredi 18 septembre 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Concert humanitaire CHORHUS choeurs et orchestre des hopitaux et université rouen normandie
7 Place Barthélémy Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
entrée libre, sans réservation
concert humanitaire en faveur de l’association médicale euro-libanaise
direction Pierre Déchelotte et Paul Méhaud
solistes L. Bourgeaux, T. Vanduick, O. Suaud
Pavane de Fauré, Gabriel’s Oboe, extraits des contes d’Offenbach, œuvres chorales variées .
7 Place Barthélémy Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 44 91 03
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English : Concert humanitaire CHORHUS choeurs et orchestre des hopitaux et université rouen normandie
L’événement Concert humanitaire CHORHUS choeurs et orchestre des hopitaux et université rouen normandie Rouen a été mis à jour le 2026-09-08 par Seine-Maritime Attractivité
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