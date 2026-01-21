Concert Humblement Blues Le coupe Gorge Parthenay

Concert Humblement Blues

Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Quatre musiciens (Chant et Sas, Guitare, Bass, Batterie) s’accordent afin de se mettre au service d’une musique chaude et colorée. Humblement Blues reprend à sa manière des classiques du Blues, une musique qui balance bien et qui entraîne ceux qui le souhaite sur la piste de danse. .

Le coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

