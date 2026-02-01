Concert Humour, Great Panic Roger La Vapeur Dijon

Concert Humour, Great Panic Roger

Né dans la morosité des confinements de 2021, le groupe de post-punk, Humour, originaire de Glasgow, a transformé l’enfermement en énergie créatrice. Repéré par le label indépendant So Young Records dès ses premières démos, le groupe s’impose avec son EP Pure Misery en 2022, salué comme l’une des révélations de la scène britannique. Les tournées s’enchaînent, de l’Europe jusqu’au festival SXSW à Austin.

En août 2025, Humour franchit le cap du premier album avec Learning Greek, fusionnant émotion brute et humour acerbe. Le groupe manie surréalisme et absurde pour explorer les contradictions contemporaines. Leurs chansons tourmentées offrent néanmoins quelques instants lumineux de précieuses raisons de croire.

Great Panic Roger FR-Dijon

Projet solo incarné par le chanteur-guitariste Arnaud Tock, accompagné sur scène par un batteur, Great Panic Roger enfonce la porte pour réveiller le post-punk français. Le type est en pétard, et ce n’est pas son Anger Box qui dira le contraire. Un troisième EP sous forme de reboot brut et sans fard, sorti en novembre dernier, qui amène un souffle nouveau à son cocktail explosif de noise et d’electro. .

