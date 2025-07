Concert Huttopia Saumur Saumur

Concert Huttopia Saumur Saumur jeudi 24 juillet 2025.

Concert Huttopia Saumur

1 Chemin de Chantepie Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-07-24 20:00:00

fin : 2025-08-07 22:00:00

2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21

Chaque jeudi soir, concerts gratuits au camping Huttopia Saumur ! Profitez d’un concert live, d’une bière artisanale et de nos pizzas maison dans une ambiance conviviale au cœur de la nature.

1 Chemin de Chantepie Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 95 34 saumur@huttopia.com

English :

Every Thursday evening, free concerts at the Huttopia Saumur campsite! Enjoy a live concert, a craft beer and our homemade pizzas in a friendly atmosphere in the heart of nature.

German :

Jeden Donnerstagabend gibt es kostenlose Konzerte auf dem Campingplatz Huttopia Saumur! Genießen Sie ein Live-Konzert, ein handwerklich gebrautes Bier und unsere hausgemachten Pizzen in einer geselligen Atmosphäre im Herzen der Natur.

Italiano :

Ogni giovedì sera, concerti gratuiti al campeggio Huttopia Saumur! Godetevi un concerto dal vivo, una birra artigianale e le nostre pizze fatte in casa in un’atmosfera amichevole nel cuore della natura.

Espanol :

Todos los jueves por la noche, ¡conciertos gratuitos en el camping Huttopia Saumur! Disfrute de un concierto en directo, una cerveza artesanal y nuestras pizzas caseras en un ambiente agradable en plena naturaleza.

L’événement Concert Huttopia Saumur Saumur a été mis à jour le 2025-07-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME