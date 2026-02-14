Concert Hymne à la Nature avec les Petites et Grandes Voix Salle de l’Oratoire La Rochelle

Concert Hymne à la Nature avec les Petites et Grandes Voix

Salle de l’Oratoire 6Bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Concert Hymne à la Nature

Avec les Petites et Grandes Voix.

Accompagnées par les classes de piano et de harpe.

Salle de l'Oratoire 6Bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Concert: Hymn to Nature

With Petites et Grandes Voix.

Accompanied by the piano and harp classes.

