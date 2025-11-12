Concert Hymne à la vierge Colmar

Concert Hymne à la vierge

Profitez d’un concert en hommage à Marie au coeur de la collégiale Saint-Martin.

Depuis des siècles, la figure de la Vierge Marie inspire les compositeurs, qu’ils soient issus de la tradition grégorienne, de la Renaissance ou de la musique contemporaine.

C’est le thème du concert qui vous est proposé par la Fondation Rocamadour au coeur de la collégiale Saint Martin. 0 .

Enjoy a concert in honor of Mary in the heart of the collegiate church of Saint-Martin.

Genießen Sie ein Konzert zu Ehren Marias im Herzen der Stiftskirche Saint-Martin.

Godetevi un concerto in omaggio a Maria nel cuore della collegiata di Saint-Martin.

Disfrute de un concierto en homenaje a María en el corazón de la colegiata de Saint-Martin.

