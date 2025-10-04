Concert Hymne à la vierge Place de l’Église Rochechouart
Concert Hymne à la vierge Place de l’Église Rochechouart samedi 4 octobre 2025.
Concert Hymne à la vierge
Place de l’Église Eglise Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Un moment d’émotion et de spiritualité en musique !
Venez vibrer au son des polyphonies envoûtantes de la Renaissance espagnole et de créations contemporaines, à l’église Saint-Sauveur de Rochechouart. L’Ensemble La Sportelle vous invite à un voyage musical unique avec son concert « Hymne à la Vierge ».
Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, laissez-vous porter par la beauté des voix qui s’élèvent sous les voûtes de cette église au charme historique. Un programme riche et varié, où la tradition rencontre la modernité, pour célébrer la Vierge à travers des œuvres sublimes.
Réservations par téléphone ou par mail.
Un concert à ne pas manquer, organisé dans le cadre du Festival 1001 Notes et soutenu par la Fondation Rocamadour et la Fondation du Patrimoine. Une soirée qui promet d’être magique, entre art sa .
Place de l’Église Eglise Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 43 00 80 mairie@rochechouart.com
English : Concert Hymne à la vierge
German : Concert Hymne à la vierge
Italiano :
Espanol : Concert Hymne à la vierge
L’événement Concert Hymne à la vierge Rochechouart a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Porte Océane du Limousin